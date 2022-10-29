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29 октября, 12:04

УЕФА выплатил "Интеру" компенсацию из-за сердечного приступа Кристиана Эриксена

Союз европейский футбольных ассоциаций выплатил итальянскому клубу "Интер" три миллиона евро в качестве компенсации из-за сердечного приступа спортсмена Кристиана Эриксена. Об этом сообщил портал Calciomercato, ссылаясь на годовой финансовый отчёт команды.

"Компания ["Интер"] получила от УЕФА три миллиона евро в связи с болезнью Эриксена", — говорится в публикации.

Отметим, что клуб получил компенсацию, так как на момент инцидента, который произошёл прямо во время матча, Эриксен был зарегистрирован именно в "Интере", хоть и выступал за сборную Дании. А уже в декабре 2021 года договор между спортсменом и ФК был расторгнут.

Переживший остановку сердца Кристиан Эриксен стал футболистом "Манчестер Юнайтед"

Переживший остановку сердца Кристиан Эриксен стал футболистом "Манчестер Юнайтед"

Напомним, 12 июня 2021-го Эриксен упал без сознания во время матча Евро-2020 с Финляндией. В концовке первого тайма он рухнул на газон и не смог подняться. Спортсмена доставили в больницу, где его состояние улучшилось. По словам врачей, футболист перенёс остановку сердца. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, датчанину установили кардиостимулятор.

Обложка ©

Getty Images / Boris Streubel - UEFA

Светлана Оперук
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