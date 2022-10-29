ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Николаевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы Украины отброшены российскими войсками на исходные позиции после пяти безуспешных атак на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Атаки ротными тактическими группами предпринимались в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области.

"В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — сказал Конашенков.

В ходе боевых действий уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей.