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Опубликовано 29 октября 2022, 11:52

ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Николаевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы Украины отброшены российскими войсками на исходные позиции после пяти безуспешных атак на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Атаки ротными тактическими группами предпринимались в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области.

"В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — сказал Конашенков.

Российские войска уничтожили девять пунктов управления ВСУ за сутки
Российские войска уничтожили девять пунктов управления ВСУ за сутки

В ходе боевых действий уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Ранее Лайф рассказывал, что в Николаевской области сбит украинский самолёт МиГ-29, а в Харьковской области ракетным ударом были уничтожены две установки РСЗО HIMARS. Также были поражены четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских военнослужащих.

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Артур Лапсаков
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