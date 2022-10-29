Российские войска уничтожили девять пунктов управления ВСУ за сутки

Российская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили девять пунктов управления ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области", — перечислил он в ходе брифинга.

Вместе с тем за минувшие сутки было поражено 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах, добавил Конашенков.