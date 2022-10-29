ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября 2022, 11:45

Российские войска уничтожили девять пунктов управления ВСУ за сутки

Российская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили девять пунктов управления ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области", — перечислил он в ходе брифинга.

Вместе с тем за минувшие сутки было поражено 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах, добавил Конашенков.

В Николаевской области сбит украинский МиГ-29
В Николаевской области сбит украинский МиГ-29

А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50. По его данным, украинская сторона передаст России, в частности, семь военнослужащих из ДНР и двух — из ЛНР.

BannerImage

ТАСС / Красильников Станислав

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar