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29 октября, 11:45

Российские войска уничтожили девять пунктов управления ВСУ за сутки

Российская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили девять пунктов управления ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области", — перечислил он в ходе брифинга.

Вместе с тем за минувшие сутки было поражено 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах, добавил Конашенков.

В Николаевской области сбит украинский МиГ-29

В Николаевской области сбит украинский МиГ-29

А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50. По его данным, украинская сторона передаст России, в частности, семь военнослужащих из ДНР и двух — из ЛНР.

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ТАСС / Красильников Станислав

Наталья Исакова

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