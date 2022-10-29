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29 октября, 11:39

В Николаевской области сбит украинский МиГ-29

В Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией в районе населённого пункта Пришиб Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о меняющейся ситуации на фронте. Он уточнил, что продвижение может быть даже на 100–200 метров, но это даёт российским военным лучшие позиции.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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