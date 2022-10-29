Мирошник: Российские силовики отбили попытку наступления ВСУ у Кременной

Российские войска отбили попытку наступления Вооружённых сил Украины у Кременной. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Сегодня была особо настойчивая попытка нацистов прорваться к дороге Сватово – Кременная. <...> Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем", — написал он накануне в телеграм-канале.

По словам Мирошника, ВСУ в результате не просто не достигли цели, но и понесли огромные потери. Кроме того, жители Кременной сообщили об активных перестрелках по направлению Белогоровки и Северска. Фронт отодвинулся в сторону вражеских позиций, добавил представитель ЛНР.