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Опубликовано 29 октября 2022, 05:57

Мирошник: Российские силовики отбили попытку наступления ВСУ у Кременной

Российские войска отбили попытку наступления Вооружённых сил Украины у Кременной. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Сегодня была особо настойчивая попытка нацистов прорваться к дороге Сватово – Кременная. <...> Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем", — написал он накануне в телеграм-канале.

По словам Мирошника, ВСУ в результате не просто не достигли цели, но и понесли огромные потери. Кроме того, жители Кременной сообщили об активных перестрелках по направлению Белогоровки и Северска. Фронт отодвинулся в сторону вражеских позиций, добавил представитель ЛНР.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Николаево-Криворожском направлении с 25 по 27 октября уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ. Вместе с тем подбито 40 танков, БМП и гаубиц.

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Евгения Колесникова
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