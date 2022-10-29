Кадыров рассказал, какие силы ВСУ уничтожены за три дня
Кадыров: За три дня уничтожено более 650 военных ВСУ и 40 единиц техники
На Николаево-Криворожском направлении с 25 по 27 октября уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), подбито 40 танков, БМП и гаубиц. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"В период с 25 по 27 октября только на Николаево-Криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы. 300 человек ранено. Также уничтожено вооружение военной специальной техники — 40 единиц. Танков — восемь единиц. БМП — пять единиц. Бронированных машин — 20 единиц", — написал Кадыров в телеграм-канале.
По словам Кадырова, в секторе спецназа "Ахмат" уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники. Он сообщил, что на Соледарском направлении за один день подбили четыре танка и столько же пикапов ВСУ, пять БМП, одну бронемашину.
"Уничтожены 95 сатанистов и две укреплённые позиции с миномётами. Это только предварительные и самые сжатые данные", — добавил Кадыров.
Ранее глава Чечни рассказал, что при обстреле в Херсонской области погибло 23 чеченских бойца. 58 человек получили ранения, им выплатят по три миллиона рублей.
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