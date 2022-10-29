На Николаево-Криворожском направлении с 25 по 27 октября уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), подбито 40 танков, БМП и гаубиц. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"В период с 25 по 27 октября только на Николаево-Криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы. 300 человек ранено. Также уничтожено вооружение военной специальной техники — 40 единиц. Танков — восемь единиц. БМП — пять единиц. Бронированных машин — 20 единиц", — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам Кадырова, в секторе спецназа "Ахмат" уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники. Он сообщил, что на Соледарском направлении за один день подбили четыре танка и столько же пикапов ВСУ, пять БМП, одну бронемашину.

"Уничтожены 95 сатанистов и две укреплённые позиции с миномётами. Это только предварительные и самые сжатые данные", — добавил Кадыров.