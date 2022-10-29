Право строительства первой польской АЭС отдали компании из США
Моравецкий: Первую АЭС в Польше построит американская компания Westinghouse
Первая в Польше атомная электростанция будет построена американской компанией Westinghouse. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"Мы подтверждаем реализацию атомного проекта с проверенной и безопасной технологией Westinghouse", — написал он в "Твиттере".
Политик добавил, что правительство страны утвердит соответствующее распоряжение в ближайшую среду, 2 ноября.
Как рассказывал Лайф, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Польша просит США немедленно разместить на своей территории ядерное оружие.
Wikipedia / Stefan Kühn