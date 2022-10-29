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28 октября, 22:14

Право строительства первой польской АЭС отдали компании из США

Моравецкий: Первую АЭС в Польше построит американская компания Westinghouse

Первая в Польше атомная электростанция будет построена американской компанией Westinghouse. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы подтверждаем реализацию атомного проекта с проверенной и безопасной технологией Westinghouse", — написал он в "Твиттере".

Политик добавил, что правительство страны утвердит соответствующее распоряжение в ближайшую среду, 2 ноября.

В Польше отказались от идеи возобновления импорта угля из России

В Польше отказались от идеи возобновления импорта угля из России

Как рассказывал Лайф, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Польша просит США немедленно разместить на своей территории ядерное оружие.

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Wikipedia / Stefan Kühn

Анатолий Симоненко

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