Право строительства первой польской АЭС отдали компании из США

Первая в Польше атомная электростанция будет построена американской компанией Westinghouse. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы подтверждаем реализацию атомного проекта с проверенной и безопасной технологией Westinghouse", — написал он в "Твиттере".

Политик добавил, что правительство страны утвердит соответствующее распоряжение в ближайшую среду, 2 ноября.