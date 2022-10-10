Лукашенко: Польша просит немедленно разместить на своей территории ядерное оружие

Польша просит США немедленно разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Польша требует у США разместить ядерное оружие. Видео © Telegram-канал "Пул Первого"

"Польша ну просто трепещет и просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе и с ядерных арсеналов Германии", — сказал белорусский лидер в ходе совещания по вопросам безопасности с военно-силовым блоком.

Лукашенко напомнил, что ранее поляки привлекали вооружённые силы, защищая границу с Белоруссией. Позднее они заверили, что отвели войска, однако в Минске уверены, что Варшава увела военных на расстояние до 100 километров и насыщает их современным оружием натовских образцов. А советское и старое вооружение они "сплавили" на Украину, добавил белорусский лидер.