НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 10:49

Минобороны РФ показало видео с пуском ракет по украинским объектам

Минобороны РФ показало видео с запуском ракет, которые сегодня утром ударили по военным объектам Украины, а также по объектам связи и энергетики.

Пуск ракет по украинским объектам. Видео © Минобороны РФ

"Сегодня российскими Вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Госдуме назвали удары по Украине адекватной реакцией, напомнив о красных линиях

В Госдуме назвали удары по Украине адекватной реакцией, напомнив о красных линиях

Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.

Обложка ©

Минобороны РФ

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров