Минобороны РФ показало видео с пуском ракет по украинским объектам
Минобороны РФ показало видео с запуском ракет, которые сегодня утром ударили по военным объектам Украины, а также по объектам связи и энергетики.
Пуск ракет по украинским объектам. Видео © Минобороны РФ
"Сегодня российскими Вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.
Минобороны РФ