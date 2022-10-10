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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 10:49
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Минобороны РФ показало видео с пуском ракет по украинским объектам

Минобороны РФ показало видео с запуском ракет, которые сегодня утром ударили по военным объектам Украины, а также по объектам связи и энергетики.

Пуск ракет по украинским объектам. Видео © Минобороны РФ

"Сегодня российскими Вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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