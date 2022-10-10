Президент Литвы Науседа потребовал усилить антироссийские санкции

Литовский лидер Гитанас Науседа потребовал усилить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Об этом стало известно в ходе общения президента с журналистами.

Глава государства отметил, что Москва "переступила многие красные линии" и западные страны обязаны принять меры, чтобы препятствовать этому. Самой страшной из таких пересечённых границ Науседа назвал угрозы применения ядерного оружия. По его мнению, нужно по максимуму использовать возможности сдерживания.

"Всё будет зависеть от того, какой каркас сдерживания мы сумеем создать, чтобы не возникло ни малейшего соблазна попытаться это сделать", — заключил президент Литвы в ходе посещения военного городка в Рукле.