Нобелевская премия по экономике присуждена экс-главе ФРС США и двум исследователям
Нобелевскую премию по экономике присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Об этом говорится в объявлении нобелевского комитета Королевской академии наук.
Так, премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2022 года будет вручена им за "исследования банков и финансовых кризисов".
Ранее сообщалось, что Нобелевская премия по физике присуждена международной группе учёных за исследования в области квантовой механики, шведский биолог получил Нобелевку по медицине за изучение эволюции человека, а эксперименты в области клик-химии принесли Нобелевскую премию двум американцам и датчанину. Лайф также сообщал, что Нобелевская премия по литературе в этом году присуждена писательнице Анни Эрно. Она стала лауреатом премии "за мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". А "Мемориал"* оказался в числе лауреатов Нобелевской премии мира.
* Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.