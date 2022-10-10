Нобелевская премия по экономике присуждена экс-главе ФРС США и двум исследователям

Нобелевскую премию по экономике присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Об этом говорится в объявлении нобелевского комитета Королевской академии наук.