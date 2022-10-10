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10 октября, 10:42
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Минобороны РФ — об ударах по Украине: Все цели достигнуты

Минобороны РФ официально прокомментировало нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины. Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все цели достигнуты.

"Сегодня Российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.

В Госдуме назвали удары по Украине адекватной реакцией, напомнив о красных линиях

В Госдуме назвали удары по Украине адекватной реакцией, напомнив о красных линиях

Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.

Обложка ©

Минобороны РФ

Александра Вишнякова

Комментарий

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Наталисегодня в 10:52

Как это - "все"??? Только не останавливайтесь, пожалуйста!!!

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