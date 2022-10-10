Минобороны РФ — об ударах по Украине: Все цели достигнуты

Минобороны РФ официально прокомментировало нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины. Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все цели достигнуты.

"Сегодня Российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.