Львов, Полтава, Днепр, Винница, Житомир: Взрывы звучат по всей Украине
СМИ сообщают о взрывах во многих областях Украины
Взрывы на Украине произошли не только в Киеве, очевидцы сообщают о них во многих западных областях, а также других частях страны.
Последствия взрыва в Днепре. Видео © Twitter / Hawkeye1745
По данным местных изданий ТСН и "Страна.ua", взрывы происходят во Львове и Львовской области, Тернополе, Днепре, а также в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской и Киевской областях. В некоторых частях страны работает ПВО. Также сообщается о взрывах в Харькове, у многих людей пропал свет.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского.
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Twitter / Hawkeye1745