Львов, Полтава, Днепр, Винница, Житомир: Взрывы звучат по всей Украине

Взрывы на Украине произошли не только в Киеве, очевидцы сообщают о них во многих западных областях, а также других частях страны.

Последствия взрыва в Днепре. Видео © Twitter / Hawkeye1745

По данным местных изданий ТСН и "Страна.ua", взрывы происходят во Львове и Львовской области, Тернополе, Днепре, а также в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской и Киевской областях. В некоторых частях страны работает ПВО. Также сообщается о взрывах в Харькове, у многих людей пропал свет.