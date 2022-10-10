В Киеве из-за взрывов остановили одну из линий метро, станции работают как укрытия

Власти Киева остановили движение метро по красной ветке, все подземные станции перешли на работу в качестве укрытий, сообщила мэрия в телеграм-канале.

Люди прячутся в киевском метро. Видео © Twitter / Dmitry Gurbanov

"Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная" – "Золотые Ворота", — сказано в записи.

О возобновлении работы метрополитена власти сообщат дополнительно. Людей просят оставаться в укрытиях. Мэр Киева Виталий Кличко обратился ко всем жителям и призвал находиться в укрытиях. По его словам, в город, если нет острой необходимости, лучше не ехать.