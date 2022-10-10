В Киеве из-за взрывов остановили одну из линий метро, станции работают как укрытия
Власти Киева остановили движение метро по красной ветке, все подземные станции перешли на работу в качестве укрытий, сообщила мэрия в телеграм-канале.
Люди прячутся в киевском метро. Видео © Twitter / Dmitry Gurbanov
"Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная" – "Золотые Ворота", — сказано в записи.
О возобновлении работы метрополитена власти сообщат дополнительно. Людей просят оставаться в укрытиях. Мэр Киева Виталий Кличко обратился ко всем жителям и призвал находиться в укрытиях. По его словам, в город, если нет острой необходимости, лучше не ехать.
Напомним, как ранее сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского.
Twitter / Dmitry Gurbanov