В Британии спустя месяц стали задумываться, как изгнать Трасс из кресла премьера

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс занимает пост только месяц, но в стране уже ведутся разговоры о том, как её сместить с должности. Об этом написал главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.

"Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время", — написал он.

По словам журналиста, рейтинги одобрения Трасс стали ниже, чем у бывших премьеров Британии Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и Бориса Джонсона перед его изгнанием с Даунинг-стрит. И если, по мнению Ронсли, Джонсон был "медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори", то Трасс является "быстрорастворимым избирательным цианидом" и "верховной жрицей узкой секты".

Обозреватель подчеркнул, что нынешний британский премьер зачистила почти всех, кто был не в её команде, особенно связанных с бывшим министром финансов страны Риши Сунаком, оказавшимся более популярным выбором среди депутатов-консерваторов. В настоящий момент, уверен Ронсли, Великобритания переживает период многочисленных чрезвычайных ситуаций, когда недееспособное правительство пытается что-то сделать.

"Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времён Второй мировой войны. У неё — ещё хуже", — привёл автор статьи мнение одного из высокопоставленных тори.

По мнению обозревателя, поддержка Трасс среди депутатов-консерваторов заканчивается. Поэтому, уверен Ронсли, её короткое премьерство постепенно приближается к концу.