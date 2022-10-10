Почти половина россиян не считает нужным запрещать служебные романы

Почти половина опрошенных россиян выступает против запрета служебных романов на рабочем месте. Такие результаты приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

С 2012 года показатель россиян, которые не хотят, чтобы работодатель запрещал романтические отношения на работе, вырос с 1,65 раза, увеличившись с 29% до 48%. При этом доля тех, кто готов поддержать подобный запрет, за десять лет не изменилась — 27%.

Среди тех, кто поддерживает запрет служебных романов на работе, больше всего женщин — 30%, среди мужчин же подобного мнения придерживается 23% респондентов. В то же время мужчины чаще уверяют, что романтические отношения между коллегами повышают работоспособность и улучшают атмосферу в коллективе. Так, за служебные романы выступают 18% мужчин и 13% женщин.

При этом 66% россиян уверены, что романтические отношения между коллегами вредят рабочему процессу, и показатель таких людей растёт: в 2012 году он составлял 49%. Кроме того, 40% опрошенных придерживаются мнения, что люди, работающие в одном коллективе, не должны выходить за рамки служебных отношений, и это на девять процентных пунктов больше, чем было десять лет назад.