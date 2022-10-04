Каждый четвёртый россиянин в детстве мечтал стать космонавтом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМом для RT.

Так, среди респондентов с неполным средним образованием полётами на орбиту грезили 26%, а в группе опрошенных с неоконченным высшим образованием — 25%. Причём в ряду молодых людей от 18 до 24 лет таких граждан 28%. Больше всего в детстве такая мечта была у тех жителей РФ, которым сейчас от 35 до 44 лет, — 29% респондентов. А меньше всего желающих стать космонавтом оказалось среди людей в возрасте от 60 лет — 16%.

Кроме того, стало известно, что свыше половины (60%) участников опроса убеждены, что Россия является одной из ведущих мировых космических держав. Интересно, что уверенность в этом, как правило, выражали женщины. А половина граждан считает, что человек сможет высадиться на Марс в течение этого века.

Также опрос показал, что 44% респондентов придерживаются разделения лунных ресурсов поровну между всеми земными странами, если освоение Луны будет начато. Участниками исследования стали 1,6 тысячи жителей РФ в возрасте от 18 лет, оно проводилось с помощью телефонного интервью.