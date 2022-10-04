МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за ситуации с диппредставителем Украины в Астане

МИД РФ вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева в связи с ситуацией с украинским диппредставителем в Астане Петром Врублевским. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что Москва возмущена развитием событий вокруг скандально "убывшего" 8 сентября в Киев посла Незалежной, так как обещания Астаны, что дипломат безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки, выполнены не были.

"Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", — сказала Захарова.

Она также добавила, что в этой связи РФ рассчитывает, что Казахстан, следуя не только духу союзнических отношений, но и букве собственного законодательства, не станет идти на поводу Киева и "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".