Библиотекарь херсонской школы прятал "Слово о полку Игореве" и другие русские книги от ВСУ

Библиотекарь средней школы № 51 города Херсона прятал "Слово о полку Игореве" и другие русские книги от ВСУ. Об этом заявила заведующая библиотекой образовательного учреждения Ольга Цареградская.

"Человек я здесь новый, когда знакомилась с библиотекой, нашла очень много русской литературы. Большое спасибо библиотекарю, который раньше здесь работал до меня, он просто спрятал эти книги. Очень много книг, которых я здесь не ожидала найти: "Герои русских былин", "Слово о полку Игореве", энциклопедии разные", — приводит её слова РИА "Новости".

Цареградская добавила, что в течение одного года, когда в школе отменили русский язык и преподавали лишь на украинском, подобная литература были "неактуальна". Более того, власти Украины призывали, чтобы таких книг вовсе не было на полках. Женщина отдельно подчеркнула, что до неё работал хороший библиотекарь. По её словам, на данный момент русскоязычная литература возвращена, она размещается рядом с украинской и у школьников есть выбор.