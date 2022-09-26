Депутат Шеремет рассказал, чем его так шокировали детские книги в Запорожской области

Депутат Госдумы Михаил Шеремет посетил запорожскую библиотеку и был крайне шокирован книгами, которые ранее Киев навязывал жителям региона. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

"К примеру, букварь сделан в духе прославления запрещённой в России "Украинской повстанческой армии" (УПА*), где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры", — подчеркнул парламентарий.

Шеремет добавил, что все книги и пособия были изъяты, однако подчеркнул, что ещё совсем недавно на них воспитывалось всё подрастающее поколение.

"И после этого кто-то ещё смеет говорить, что на Украине не было неонацизма", — указал политик.

Кстати, ранее Лайф писал, что Министерство образования и науки Украины внесло коррективы в программу средних учебных заведений по истории страны. В частности, в учебники по истории включены понятия "рашизм" и "Русский мир". В ведомстве заявили, что обновление содержания учебных программ "имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события".