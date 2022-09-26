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26 сентября, 05:29

"Злые русские хакеры" раскрыли более 1,5 тысячи украинских разведчиков

Российские хакеры RaHDIt обнародовали данные 1500 украинских разведчиков

Российские хакеры из объединения RaHDIt опубликовали информацию о более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Данные приводятся на сайте "Немезида".

Так, "Злые русские хакеры" обнародовали в том числе данные представителей разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, включая те, которые активно помогают и поддерживают Украину и выступают против России. В списке, например, США, Польша, Франция, Италия, Германия, а также прочие государства с более сдержанной позицией (Азербайджан, Аргентина, Венгрия и др.).

Кроме того, опубликована личная информация об украинских разведчиках, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Незалежной. Хакеры рассказали, что получили доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР, а после сопоставили их и нашли множество совпадений.

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А ранее Лайф рассказывал, как российские хакеры из объединения Killnet нанесли удар по платёжной системе JCB, являющейся ведущей в Японии и одной из крупнейших во всём мире. Также взломана была и вторая по популярности соцсеть страны — Mixi. Интернет-портал, на котором зарегистрировано несколько десятков миллионов человек, был полностью выведен из строя.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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