"Злые русские хакеры" раскрыли более 1,5 тысячи украинских разведчиков

Российские хакеры из объединения RaHDIt опубликовали информацию о более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Данные приводятся на сайте "Немезида".

Так, "Злые русские хакеры" обнародовали в том числе данные представителей разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, включая те, которые активно помогают и поддерживают Украину и выступают против России. В списке, например, США, Польша, Франция, Италия, Германия, а также прочие государства с более сдержанной позицией (Азербайджан, Аргентина, Венгрия и др.).

Кроме того, опубликована личная информация об украинских разведчиках, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Незалежной. Хакеры рассказали, что получили доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР, а после сопоставили их и нашли множество совпадений.