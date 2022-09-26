Запад не станет отвечать зеркально на российский ядерный удар по Украине
FT: Запад может ответить на "ядерный удар" России по Украине обычным оружием
Западные союзники Киева разработали планы ответа на возможное применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине, в том числе военного характера. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.
"Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведёт к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию", — пишет газета.
Один из собеседников FT сообщил, что у стран Запада и России сложилось разное понимание "красных линий" в сложившейся ситуации. Ещё три источника заявили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении ядерного оружия. По их мнению, угрозы возмездия станут "лучшим сдерживающим фактором".
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.
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