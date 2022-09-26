Запад не станет отвечать зеркально на российский ядерный удар по Украине

Западные союзники Киева разработали планы ответа на возможное применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине, в том числе военного характера. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

"Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведёт к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию", — пишет газета.