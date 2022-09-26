Госдеп объявил о плане на случай применения Москвой ядерного оружия

В США разработан план на случай возможного применения Москвой ядерного оружия, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В интервью телеканалу CBS чиновник обмолвился, что американская администрация нацелена на то, чтобы кризис на Украине не привёл к расширению действующего конфликта.