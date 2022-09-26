Госдеп объявил о плане на случай применения Москвой ядерного оружия
Госсекретарь Блинкен: У США разработан план на случай применения РФ ядерного оружия
В США разработан план на случай возможного применения Москвой ядерного оружия, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В интервью телеканалу CBS чиновник обмолвился, что американская администрация нацелена на то, чтобы кризис на Украине не привёл к расширению действующего конфликта.
Шеф американской дипломатии добавил также, что Соединённые Штаты вступили в прямой контакт с Москвой по поводу ядерных угроз. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон нацелен на то, чтобы конфликт "не разрастался и не расширялся".
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил ранее, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.
ТАСС / AP / David Dee Delgado