В регионы России придут снег и заморозки

В некоторых российских регионах в ближайшие дни ожидаются обильные осадки и серьёзное снижение температуры. Мокрый снег, ночные заморозки и гололёдные явления прогнозируются в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Просто замечательная погода была на Урале и юге Западной Сибири. Даже не бабье лето, а просто лето. Но всё резко меняется. В Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях прогнозируются сильные осадки и даже очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание снега, гололёдные явления, ночью заморозки до минус 2–4 градусов... Кроме того, усилится ветер в Свердловской области до 21 м/с, в Челябинской области — до 25 м/с", — приводит слова метеоролога ТАСС.

В Курганской области тоже будут заморозки до минус четырёх градусов. А в северных районах Хабаровского края прогнозируются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Похолодание до минус трёх градусов и сильный дождь придут в ближайшие дни и в Башкирию. По словам синоптика, с понедельника, 26 сентября, похолодает также в ряде регионов Западной Сибири. Температура воздуха понизится сразу на 15–20 градусов.

"Например, если ещё в субботу в Омске было 25 градусов, в воскресенье — около 20 градусов, то с понедельника — 4–7 градусов. Это максимальная температура днём. Плюс осадки заметные будут. В общем, резкий переход к почти зимней погоде", — поведал Вильфанд.