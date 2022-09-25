В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве за последние сутки выпало около 30 миллиметров осадков, что составляет более 40% от месячной нормы. Такие данные привёл ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столичном регионе местами выпало до 2/3 от месячной нормы осадков. За минувшие сутки в Москве выпало 28 миллиметров, что составляет 43% от месячной нормы", — уточнил он.

По словам синоптика, в Подмосковье больше всего дождей зафиксировано в Красногорске, Тушине, Балчуге, Пушкине, в Долгопрудном и Можайске. Также обильные осадки накрыли Немчиновку, Волоколамск и Серпухов. А рекордсмен в этом списке — посёлок Шаховская на западе региона, где выпало 67% осадков от всей сентябрьской нормы.