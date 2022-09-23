Северное полушарие сделало последний шаг в осень

В 04:03 мск сегодня в Северном полушарии Земли наступила астрономическая осень. Именно в это время Солнце пересекло небесный экватор. Такое событие называется днём осеннего равноденствия, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном — весна. <…> В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название — равноденствие", — рассказали ТАСС в планетарии.

Такое происходит дважды в году — в сентябре и марте. В первом случае Солнце пересекает небесный экватор из Северного полушария в Южное, а весной — обратно. После 23 сентября небесное светило будет восходить южнее востока, а заходить — южнее запада.

В Москве световой день начнёт стремительно уменьшаться и в результате в течение трёх месяцев потеряет пять часов. 21 декабря он составит всего семь часов.