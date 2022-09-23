СМИ: ЕС придумал ответ на частичную мобилизацию в России

После объявления в России частичной мобилизации Евросоюз намерен за несколько недель договориться о потолка цен на нефть из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на свои источники агентство пишет, что несмотря на усилия Еврокомиссии и нескольких стран-членов ЕС, препятствий в этом направлении ещё много.

"Государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение, которое наложило бы верхний предел цен на российскую нефть", — говорится в публикации.

По данным агентства, обсуждение набрало обороны именно после решения властей России провести частичную мобилизацию граждан для усиления позиций в ходе военной спецоперации на Украине.

Вопрос о потолке цен на нефть будет обсуждаться в выходные. Bloomberg пишет, что речь может пойти и ряде других ограничений, в том числе против отдельных лиц, секторов экономики, предметов роскоши.