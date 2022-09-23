СМИ: ЕС придумал ответ на частичную мобилизацию в России
Bloomberg: из-за мобилизации в России ЕС намерен ввести потолок цен на нефть
После объявления в России частичной мобилизации Евросоюз намерен за несколько недель договориться о потолка цен на нефть из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
Со ссылкой на свои источники агентство пишет, что несмотря на усилия Еврокомиссии и нескольких стран-членов ЕС, препятствий в этом направлении ещё много.
"Государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение, которое наложило бы верхний предел цен на российскую нефть", — говорится в публикации.
По данным агентства, обсуждение набрало обороны именно после решения властей России провести частичную мобилизацию граждан для усиления позиций в ходе военной спецоперации на Украине.
Вопрос о потолке цен на нефть будет обсуждаться в выходные. Bloomberg пишет, что речь может пойти и ряде других ограничений, в том числе против отдельных лиц, секторов экономики, предметов роскоши.
Как рассказывал Лайф, ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефтепродукты в страны, которые введут ограничение цен на российскую нефть. Такую позицию он объяснил тем, что Москва не намерена работать на нерыночных условиях. Кроме того, Новак подчеркнул, что потолок цен может вовсе разрушить мировой энергетический рынок. После заявлений вице-премьера акции российских нефтяных компаний пошли вверх.