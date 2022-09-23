Запад отказался выполнять "первое в списке" требование Киева

Власти Украины просят, чтобы страны запада в первую очередь поставили этой стране современные танки. А США и их союзники не спешат это делать. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на свои источники.

"Сейчас это первое в их списке, раньше такого не было. <…> Они пытаются вернуть территорию, танки помогут сделать это", — сказал изданию представитель Конгресса США.

Газета пишет, что по мнению как Киева, так и ряда экспертов, американские танки Abrams и немецкие Leopard могли бы заметно повесить боеготовность Вооружённых сил Украины. Однако на Западе колеблются с принятием решения о поставке такой техники. Проблемы могут возникнуть как с логистикой, так и с подготовкой украинских военных к управлению этими боевыми машинами.

"Не хочется давать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, а они не смогут его заправить", — сказал газете американский чиновник, пожелавший, чтобы его имя не раскрывалось.