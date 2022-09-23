Какой перекус после завтрака полезен, пояснила диетолог

Полезно и без ущерба для фигуры до обеда можно перекусить фруктами, ягодами, орехами, кусочками хлеба или шоколадом. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. Она уточнила, что речь идёт исключительно о случаях сильного чувства голода между завтраком и обедом. Если человеку комфортно держать пищевую паузу, то перекусывать не нужно.

"Перекус должен быть один, а не 21. Это нужно очень строго контролировать. В качестве перекуса подойдёт классика жанра — один фрукт или ягоды массой 200 граммов, 20–30 граммов орехов, 40 граммов хлеба. Это может быть и какой-то шоколад, 20–25 граммов, а то и 30", — рассказала Тихомирова в интервью порталу Ura.ru.

Для правильного питания и поддержания фигуры вполне достаточно трёхразового режима питания, рассказала диетолог. Она отметила, что такой график питания подходит, если речь идёт о снижении веса. А вот дробный приём пищи через каждые три часа специалист назвала "ерундой".

"Этого делать не нужно", — подчеркнула Тихомирова.