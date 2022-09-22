Ожирение может передаваться по наследству, предупредил врач

Ожирение передаётся по наследству от женщины к мужчине и от мужчины к женщине. При этом недуг может проявиться не сразу, а через поколение. Об этом Ura.ru рассказал врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

"Ожирение — это генетически детерминированное системное заболевание, которое передаётся по наследству и сейчас успешно лечится. Системно, в рамках специализированных медицинских клиник, имеющих лицензию на это. Ожирение может передаваться через поколение. Чаще всего от женщины к мужчине. И от мужчины к женщине", — сказал он.

Как утверждает Ковальков, остановить набор веса можно на ранних стадиях, например со школы. При этом родители часто списывают недуг на лень, чревоугодие и всё остальное, предупредил врач, отметив, что никто не обращается к специалисту.

"А раннее обращение к медику, но только к специализированному, в клинику системных заболеваний, не к врачу в районной поликлинике, даёт спасение детям. В том числе и для их психики, чтобы потом всё не превращалось в анорексию и булимию", — резюмировал эксперт.