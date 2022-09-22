Генштаб перечислил основания, которые освобождают граждан от частичной мобилизации

В российском Генштабе перечислили список законных оснований, которые освобождают российских граждан от призыва в рамках частичной мобилизации. В соответствии с законодательством, от призыва будут освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК); граждане, признанные временно негодными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы. Кроме того, не будут призывать многодетных отцов (имеющих четырёх и более детей в возрасте до 16 лет), а также сыновей из многодетных семей, в которых воспитываются четверо и более детей в возрасте до восьми лет, причём матери растят их без мужа.