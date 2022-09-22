Генштаб перечислил основания, которые освобождают граждан от частичной мобилизации
В российском Генштабе перечислили список законных оснований, которые освобождают российских граждан от призыва в рамках частичной мобилизации. В соответствии с законодательством, от призыва будут освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК); граждане, признанные временно негодными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы. Кроме того, не будут призывать многодетных отцов (имеющих четырёх и более детей в возрасте до 16 лет), а также сыновей из многодетных семей, в которых воспитываются четверо и более детей в возрасте до восьми лет, причём матери растят их без мужа.
"Количество призываемых из запаса граждан не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва", — проинформировал журналистов в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Напомним: президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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