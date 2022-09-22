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Опубликовано 22 сентября 2022, 15:43

В России создали кол-центр по проведению частичной мобилизации

В России создан кол-центр, где граждане смогут задать вопросы о деталях проведения частичной мобилизации. Об этом рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Прежде всего хочу сообщить, что для оперативного решения и разъяснения вопросов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации граждан, Правительством Российской Федерации создан кол-центр", — отметил он.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Александра Вишнякова
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