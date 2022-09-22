Названо число россиян, прибывших в военкоматы самостоятельно за первые сутки

Почти десять тысяч россиян самостоятельно прибыли к военкоматам за первые сутки проведения частичной мобилизации. Об этом проинформировал журналистов в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

"За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около десяти тысяч граждан самостоятельно", — заявил контр-адмирал.