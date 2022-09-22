Названо число россиян, прибывших в военкоматы самостоятельно за первые сутки
Генштаб: Около 10 тысяч россиян прибыли в военкоматы самостоятельно за сутки частичной мобилизации
Почти десять тысяч россиян самостоятельно прибыли к военкоматам за первые сутки проведения частичной мобилизации. Об этом проинформировал журналистов в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
"За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около десяти тысяч граждан самостоятельно", — заявил контр-адмирал.
Он добавил, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей, а одним из основных факторов является наличие у призываемых из запаса боевого опыта.
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Напомним: президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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