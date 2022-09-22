"Воронка радиусом 12 метров": Опубликованы фото последствий обстрела белгородского села со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли село Двулучное в Белгородской области
Последствия обстрела села Двулучное в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Село Двулучное Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины сегодня, 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и показал фото разрушений.
"В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Есть разрушения... Один дом нужно отстраивать заново, по второму будет произведена дополнительная экспертиза. Самое главное — жертв и пострадавших нет. С остальным поможем", — написал он в телеграм-канале.
Последствия обстрела села Двулучное в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Последствия обстрела села Двулучное в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"
А ранее сегодня, 22 сентября, Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Елизаветовка в Курской области. Кроме того, неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском. Возгорание было оперативно ликвидировано, а перебоев с подачей электроэнергии нет.
Новости
Подслушано у военкоматов: Истории москвичей, которые получили повестки и явились на призывные пункты
сегодня в 15:26
"Автомобилист" второй раз за неделю победил "Сибирь" в КХЛ
сегодня в 15:24
"Принципиальный вопрос": Отбывший дисквалификацию шахматист Карякин отказался выступать под нейтральным флагом
сегодня в 15:15