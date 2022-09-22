"Воронка радиусом 12 метров": Опубликованы фото последствий обстрела белгородского села со стороны ВСУ

Село Двулучное Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины сегодня, 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и показал фото разрушений.

"В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Есть разрушения... Один дом нужно отстраивать заново, по второму будет произведена дополнительная экспертиза. Самое главное — жертв и пострадавших нет. С остальным поможем", — написал он в телеграм-канале.