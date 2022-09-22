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22 сентября, 15:27

"Воронка радиусом 12 метров": Опубликованы фото последствий обстрела белгородского села со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли село Двулучное в Белгородской области

<p>Последствия обстрела села Двулучное в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/vvgladkov/791" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Настоящий Гладков"</a></p>

Последствия обстрела села Двулучное в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Двулучное Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины сегодня, 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и показал фото разрушений.

"В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Есть разрушения... Один дом нужно отстраивать заново, по второму будет произведена дополнительная экспертиза. Самое главное — жертв и пострадавших нет. С остальным поможем", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела села Двулучное в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела села Двулучное в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела села Двулучное в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела села Двулучное в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

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А ранее сегодня, 22 сентября, Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Елизаветовка в Курской области. Кроме того, неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском. Возгорание было оперативно ликвидировано, а перебоев с подачей электроэнергии нет.

Александра Вишнякова

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