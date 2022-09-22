"Он погиб. Позвоните маме": Среди погибших из-за обстрела Донецка оказался 14-летний подросток
Среди погибших из-за обстрела ВСУ Донецка оказались подросток, мать двоих детей и продавщица
В числе погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских силовиков оказались подросток, мать двоих детей и продавщица цветочного магазина. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Донбассе".
Жители Донецка рассказали об обстрелах ВСУ крытого рынка. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Как рассказали местные жители, всего было два прилёта по крытому рынку, который находится в центре города. Один снаряд попал в проезжавший мимо автобус у цветочных магазинов, а другой — в асфальт у продуктового магазина. Обстрел произошёл в полдень, когда на рынке было много мирных жителей. В результате погиб четырнадцатилетний подросток. На кадрах врач скорой помощи разговаривал по телефону с родственниками ребёнка, он сообщил о трагедии и попросил их приехать на место происшествия.
Также среди жертв оказалась мать двоих детей. Тело накрыто коробкой. Мужчина, её родственник, сказал военному, что не знает, имеет ли она при себе паспорт. Затем он сел возле тела женщины, приподнял коробку и начал плакать. Ещё погибла продавщица цветочного магазина, а её коллега отделалась лишь испугом.
Ранее мэр Донецка Кулемзин заявил о множестве пострадавших из-за обстрела города со стороны ВСУ. По его словам, по Ворошиловскому району города украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
кадр из видео Telegram / Mash на Донбассе