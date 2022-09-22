"Он погиб. Позвоните маме": Среди погибших из-за обстрела Донецка оказался 14-летний подросток

В числе погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских силовиков оказались подросток, мать двоих детей и продавщица цветочного магазина. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Донбассе".

Жители Донецка рассказали об обстрелах ВСУ крытого рынка. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Как рассказали местные жители, всего было два прилёта по крытому рынку, который находится в центре города. Один снаряд попал в проезжавший мимо автобус у цветочных магазинов, а другой — в асфальт у продуктового магазина. Обстрел произошёл в полдень, когда на рынке было много мирных жителей. В результате погиб четырнадцатилетний подросток. На кадрах врач скорой помощи разговаривал по телефону с родственниками ребёнка, он сообщил о трагедии и попросил их приехать на место происшествия.

Также среди жертв оказалась мать двоих детей. Тело накрыто коробкой. Мужчина, её родственник, сказал военному, что не знает, имеет ли она при себе паспорт. Затем он сел возле тела женщины, приподнял коробку и начал плакать. Ещё погибла продавщица цветочного магазина, а её коллега отделалась лишь испугом.