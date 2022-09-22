Есть погибшие и раненые: Центр Донецка попал под массированный обстрел ВСУ

По словам Кулемзина, по Ворошиловскому району города украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Также один из снарядов попал в пассажирский автобус. Причём обстрел всё ещё продолжается. Мэр добавил, что в результате атаки крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших — есть погибшие и раненые. На видео, которые опубликовал в телеграм-канале волонтёр из Донецка Андрей Лысенко, видно разрушенные здания, а также множество людей, лежащих на земле.