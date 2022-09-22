Есть погибшие и раненые: Центр Донецка попал под массированный обстрел ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин заявил о множестве пострадавших из-за обстрела города со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли район городской администрации Донецка по улице Артёма. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Андрей Лысенко волонтер Донецк
"Зафиксирован прилёт в районе городской администрации Донецка, по улице Артёма. По данным СЦКК, огонь по центру города ведётся из н.п. Орловка", — написал он.
По словам Кулемзина, по Ворошиловскому району города украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Также один из снарядов попал в пассажирский автобус. Причём обстрел всё ещё продолжается. Мэр добавил, что в результате атаки крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших — есть погибшие и раненые. На видео, которые опубликовал в телеграм-канале волонтёр из Донецка Андрей Лысенко, видно разрушенные здания, а также множество людей, лежащих на земле.
Ранее семь мирных жителей, включая годовалых близнецов, погибли при обстреле ВСУ пгт Краснореченский. Также известно, что в результате данного нападения было разрушено два жилых дома.
Кадр из видео Telegram / Андрей Лысенко волонтер Донецк