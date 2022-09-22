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22 сентября, 09:48

Карпин заявил, что сборная России по футболу может полететь в Киргизию не в полном составе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что все полевые футболисты национальной команды полетят в Бишкек на матч против Киргизии, а вот по вратарям ясности пока нет.

"С Виталием Витальевичем Кафановым (тренером вратарей сборной России. — Прим. Лайфа) говорил, наверное, смысла в том, что четыре вратаря поедут, нет. Поэтому, возможно, отцепим. Другие игроки полевые, 22 футболиста, все поедут", — заявил Карпин журналистам.

По мнению наставника национальной команды, сбор в Новогорске прошёл хорошо, у всех игроков нормальное настроение, и каждый сумел хорошо отработать.

Стало известно, где покажут первый матч сборной России по футболу в этом году

Стало известно, где покажут первый матч сборной России по футболу в этом году

Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ". А в ноябре сыграет с Ираном и, возможно, с Боснией и Герцеговиной.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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