Карпин заявил, что сборная России по футболу может полететь в Киргизию не в полном составе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что все полевые футболисты национальной команды полетят в Бишкек на матч против Киргизии, а вот по вратарям ясности пока нет.

"С Виталием Витальевичем Кафановым (тренером вратарей сборной России. — Прим. Лайфа) говорил, наверное, смысла в том, что четыре вратаря поедут, нет. Поэтому, возможно, отцепим. Другие игроки полевые, 22 футболиста, все поедут", — заявил Карпин журналистам.