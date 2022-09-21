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21 сентября, 14:36

Стало известно, где покажут первый матч сборной России по футболу в этом году

"Матч ТВ" покажет игру Киргизия – Россия в прямом эфире

Телеканал "Матч ТВ" в прямом эфире покажет товарищескую встречу между сборными Киргизии и России по футболу. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Отметим, что сама встреча начнётся в 17:00 по московскому времени в субботу, 24 сентября.

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Также помимо матча со сборной Киргизии команду Валерия Карпина в ноябре ждёт товарищеская встреча с командой Ирана, а также ожидается, что состоится игра против сборной Боснии и Герцеговины.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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