Стало известно, где покажут первый матч сборной России по футболу в этом году

Телеканал "Матч ТВ" в прямом эфире покажет товарищескую встречу между сборными Киргизии и России по футболу. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Отметим, что сама встреча начнётся в 17:00 по московскому времени в субботу, 24 сентября.