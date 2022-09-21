Ещё один футболист покинул сборную России по состоянию здоровья

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов покинул расположение сборной России по футболу из-за недомогания. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами "Краснодара" тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам", — заявил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.