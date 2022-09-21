Ещё один футболист покинул сборную России по состоянию здоровья
Полузащитник Кривцов покинул расположение сборной России по футболу из-за недомогания
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов покинул расположение сборной России по футболу из-за недомогания. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами "Краснодара" тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам", — заявил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.
Ранее же расположение нашей национальной команды покинул 19-летний полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде.
РФС