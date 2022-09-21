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21 сентября, 09:04

Джикия и Соболев вернулись к тренировкам в общей группе сборной России по футболу

Защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев вернулись к тренировкам в общей группе в составе сборной России по футболу. Об этом пишет РИА "Новости".

Занятие национальной команды проходит на базе в Новогорске. При этом Соболев днём ранее работал отдельно с физиотерапевтом, а Джикия был вынужден пропустить тренировку. Добавим, что сегодня на поле не вышел полузащитник Никита Кривцов.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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