Джикия и Соболев вернулись к тренировкам в общей группе сборной России по футболу

Защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев вернулись к тренировкам в общей группе в составе сборной России по футболу. Об этом пишет РИА "Новости".

Занятие национальной команды проходит на базе в Новогорске. При этом Соболев днём ранее работал отдельно с физиотерапевтом, а Джикия был вынужден пропустить тренировку. Добавим, что сегодня на поле не вышел полузащитник Никита Кривцов.