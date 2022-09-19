Час X: Как УЕФА хочет оставить сборную России без футбола и Евро-2024 Лайф рассказывает о заседании исполкома УЕФА, на котором может быть принято судьбоносное для всего нашего футбола решение на ближайшие годы, и о возможном отстранении от Евро-2024. 19 сентября, 12:08 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © Shutterstock / Poetra.RH

Сборная России по футболу продолжает подготовку к первому матчу этого года — товарищеской игре против сборной Киргизии. В связи с баном от ФИФА и УЕФА нашей команде приходится довольствоваться лишь такими играми. При этом уже 20 сентября чиновники из европейской ассоциации могут лишить нашу сборную поездки на Евро-2024 и даже шансов отобраться на этот турнир. Лайф рассказывает, чего стоит ожидать российским поклонникам футбола от предстоящего заседания исполкома УЕФА, которое пройдёт в Хорватии.

Есть ли шансы у сборной России по футболу попасть на Евро-2024 и кто уже против нашей сборной

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Болельщики сборной России теперь ждут каждого большого заседания чиновников из ФИФА и УЕФА больше, чем сами матчи нашей национальной команды. По сути, на каждом из них для нашей страны может быть принято судьбоносное решение. Не является исключением и предстоящее заседание исполкома УЕФА. Повестка, судя по всему, обширная. Один из пунктов коснётся обсуждения ситуации с жеребьёвкой отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

Сама жеребьёвка состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Однако до неё УЕФА надо обсудить несколько важных вопросов, которые касаются самой процедуры. По сути, заседание исполкома — чистая формальность. Тем более что в УЕФА пока не торопятся раскрывать повестку мероприятия и не говорят, будет ли как-то затрагиваться тема участия нашей сборной в турнире.

— Повестка дня следующего заседания исполнительного комитета УЕФА пока недоступна. Мы будем держать вас в курсе, как только она появится в наличии, — сообщили ТАСС в УЕФА.

С одной стороны, паниковать пока рано. Повестка засекречена, поэтому далеко не факт, что вопрос участия нашей сборной в ней имеется. Тем не менее УЕФА надо принимать решение. И пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы команда Валерия Карпина оказалась в числе участников отборочного турнира. А это значит, что и на Евро-2024 наша сборная не поедет. Если вы забыли, то в УЕФА по-прежнему не спешат возвращать наши клубы и сборную на большие турниры. Вряд ли до 9 октября ситуация как-то глобально изменится.

К тому же вопрос участия сборной России в отборе на Евро-2024 волнует не только нашу страну. Так, против участия России не только в турнире, но и в отборе на него уже выступила глава МВД Германии Нэнси Фезер. По информации Der Spiegel, она обратилась к президенту УЕФА Александру Чифферину с просьбой не пускать нашу национальную команду на Евро-2024. Ту же меру Фезер попросила ввести и в отношении сборной Белоруссии. Повод — ситуация на Украине.

Громче всех против сборной России выступает, разумеется, Украина. Местную федерацию футбола вопрос появления нашей национальной команды на турнире волнует чуть ли не больше, чем собственное участие. Подтверждением этому являются регулярные письма в ФИФА и УЕФА с просьбой всячески не дать играть нашей сборной. Это касается как товарищеских матчей (украинцы до сих пор требуют от УЕФА не дать состояться матчу Россия – Босния и Герцеговина), так и официальных встреч. Хотя их пока и так нет.

— Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие России в жеребьёвке отборочных матчей чемпионата Европы. Россия должна быть полностью изолирована на международной арене, в том числе и в футболе, — цитирует текст заявления президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко официальный сайт организации.

Будем честны: шансов у России попасть на Евро-2024 совсем мало. Вряд ли УЕФА пойдёт против течения и настроения своих членов и даст нашей сборной шанс попробовать силы. Даже без флага и гимна европейские чиновники не захотят допускать наших, несмотря на то, что контакты между Россией и УЕФА остаются.

Что будет со сборной России без Евро-2024?

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Пропуск Евро-2024 и отборочного турнира — крайне неприятная и очень серьёзная история для всего нашего футбола. По сути, сборная России может на два года остаться без каких-либо официальных матчей. Разумеется, что тогда вполне актуальным будет вопрос и о том, как жить и существовать сборной России по футболу дальше. Собственно говоря, на несколько лет она станет просто-напросто не нужна с соревновательной и игровой точки зрения.

Безусловно, Валерий Карпин будет и дальше собирать футболистов вместе, чтобы они продолжали работать и играть по требованиям наставника сборной. Однако всё, что может ждать нашу команду в таком случае, это товарищеские матчи. Но и здесь будет немало трудностей, ведь их надо с кем-то проводить, а соперники раз за разом будут заняты своими отборочными турнирами, будь то Евро-2024, Кубок Азии или же любой иной континентальный турнир.

Показательна и история с матчем против Боснии и Герцеговины, против которого активно выступает Сараево. Хотя именно боснийцы дали официальный анонс этого матча, тогда как сборная России об игре ничего не сообщала. Официально известно лишь о матчах против Киргизии и Ирана. Тем не менее поиск соперников для команды Валерия Карпина каждый раз будет очень непростой процедурой. На помощь могут прийти отечественные клубы, и тогда сборная сыграет с условными "Зенитом", "Спартаком", ЦСКА и другими. Не будем забывать, что когда-то национальная команда играла против "Динамо".

Тем не менее без официальных матчей это будет совсем не та сборная, совсем не тот накал страстей. Так что нашему футболу уже сейчас нужно бороться за своё будущее на ближайшие несколько лет. Вариантов здесь немного. Вряд ли сборной России дадут возможность сыграть в отборе на Евро-2024 "вне конкурса", как, например, Катар играл с европейскими сборными во время отбора на домашний для себя чемпионат мира.

Переход в Азию или же любую другую конфедерацию тоже не выход в нынешней ситуации. Процедура эта крайне долгая и непростая. К тому же в УЕФА хоть и не возвращают нашу сборную и клубы, но от контактов и сотрудничества с РФС по-прежнему не отказываются, а Россия остаётся полноправным членом организации. Так что сжигать сейчас мосты с УЕФА — достаточно резкая и крайне нелогичная идея.

В любом случае 20 сентября 2022 года может стать очень важной датой для всего нашего футбола. Два года без официальных матчей сборной России — серьёзный срок. Сейчас нашим болельщикам остаётся верить в чудо и ждать каких-то нестандартных ходов УЕФА. Быть может, там возьмут время на обдумывание ситуации и не будут принимать никаких решений до старта отборочного турнира. В любом случае нам остаётся лишь ждать, чем разрешится вся ситуация с отбором на Евро-2024 и участием в нём сборной России.

Фото © Shutterstock / rafapress Пустят ли сборную России по футболу на чемпионат Европы 2024 года? 0 Нет. Шансов на это нет, мы пропустим турнир УЕФА пока не будет спешить принимать решение по этому вопросу Да. Чиновники из УЕФА не будут принимать политизированных решений

Авторы Шамиль Гаджиев