"Довели до абсурда": Как Украина отказывается от участия в соревнованиях из-за допуска россиян В последнее время представители украинского спорта не только отказываются соревноваться с россиянами, но и требуют аналогичных шагов от атлетов из других стран. 15 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Сборная Украины отказалась от участия в чемпионате Европы по самбо, который в эти дни проходит в сербском городе Нови-Сад. Бойкот соревнований связан с участием в них спортсменов из России и Белоруссии. Своё решение украинские самбисты разъяснили в официальном письме.

"Мы, спортсмены, тренеры и специалисты Национальной федерации самбо Украины, заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы по самбо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек по причине решения Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо допустить российских и белорусских спортсменов до участия в этих соревнованиях", — говорится в документе.

Нарушаются интересы украинских спортсменов

Как известно, в конце февраля МОК рекомендовал всем спортивным федерациям отстранить от участия в соревнованиях представителей России и Белоруссии. Впрочем, в Международной и Европейской федерациях самбо к этим рекомендациям не прислушались. Российским и белорусским спортсменам пусть и в нейтральном статусе, но всё же разрешили выступать на всех крупнейших соревнованиях. Украинскую сторону такой поворот событий не устраивает ни в каком виде.

Международный олимпийский комитет. Фото © Wikipedia

В Европейской федерации самбо бойкот сборной Украины восприняли с большим сожалением. Президент организации Сергей Елисеев считает в высшей степени непродуктивными попытки в очередной раз смешать спорт и политику.

— Мы сожалеем о том, что украинские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы, потому что для нас очень важно, чтобы все атлеты смогли выступить в соревнованиях независимо от политических ситуаций. И смешивать спорт с политикой мы считаем неправильным, — отметил Елисеев.

Главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин заверил, что у наших атлетов никогда не возникало конфликтов с украинскими коллегами. По его словам, в нынешней ситуации пострадавшей стороной в первую очередь стали спортсмены, которые готовились к важнейшим для себя стартам, но лишились возможности показать какой-либо результат.

— Ты выходишь на ковёр, жмёшь руку, а потом человек становится тебе близким другом и ты вместе с ним идёшь по жизни. В любой стране мира, в любом городе России все, кто занимался самбо, — одна дружная семья. Понимаем, что это геополитика и так устроен мир. Но нам-то делить нечего на ковре, кроме спортивных честных схваток. Конечно, обидно за ребят. Сборная Украины — сильная команда и всегда составляла нам серьёзную конкуренцию. Жаль ребят. Понимаю, что в этой ситуации они просто попали под замес, — сказал Трошин.

Неприятная тенденция

Всё бы ничего, но отказ украинских спортсменов выступать в одних турнирах с россиянами уже становится печальной тенденцией. Достаточно вспомнить, что летом Федерация дзюдо Украины объявила об отказе участвовать во всех международных турнирах из-за допуска наших спортсменов. Замглавы Комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков считает, что подобное поведение может войти в привычку.

— Как же нравится украинцам всё гиперболизировать и доводить до абсурда. Уважаемые украинские самбисты, вы не организаторы соревнований, вы участники, вас пригласили на мероприятие, а вы пытаетесь диктовать условия. Самое неприятное, что подобное поведение очень быстро войдёт в привычку и у других украинских спортивных федераций, — говорит депутат.

Фото © Shutterstock

Надо сказать, что аналогичные тенденции наблюдаются и в других видах спорта. При этом своё презрение украинцы выражают не только россиянам, но и представителям соседней Белоруссии. Так, украинская теннисистка Марта Костюк в ходе недавнего открытого чемпионата США дважды отказывалась жать руку соперницам после матчей, что является грубым нарушением теннисного этикета. Свои демарши спортсменка устраивала после встреч с белорусками Викторией Азаренко и Александрой Соснович.

Впрочем, всё это выглядит достаточно безобидно. В отличие от попыток украинцев сорвать проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Встреча должна состояться 19 ноября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Стороны уже обо всём договорились, но сразу после этого член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич пообещал сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.

Задача — досадить россиянам

Украинский нападающий турецкого клуба "Коньяспор" Артём Кравец в свою очередь призвал боснийских футболистов отказаться от участия в товарищеской игре со сборной России. Его партнёрами по команде являются сразу пять игроков из Боснии и Герцеговины. Среди них вратарь Ибрагим Шехич, защитник Марин Аничич, хавбеки Дени Милошевич, Амир Хаджиахметович и Амар Рахманович. Вот к ним Кравец и обратился со своим воззванием.

— Боснийцы — очень честные и хорошие парни. Ваше участие в матче против России просто невозможно, — сказал Кравец.

Вслед за этим к делу подключилась вся Украинская ассоциация футбола (УАФ). Она обратилась к ФИФА, УЕФА и руководителям боснийского футбола с требованием не допустить проведения товарищеского матча в Санкт-Петербурге. И это при том, что в УЕФА сразу же объяснили, что не имеют ничего против встречи сборных России и Боснии и Герцеговины.

Фото © Shutterstock

— Напоминаем, что все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями, — говорится в письме УАФ.

И если вы думаете, что украинская сторона им и ограничилась, то вы глубоко заблуждаетесь. Для закрепления эффекта легендарные футболисты прошлых лет из этой страны опубликовали воззвание к игрокам и тренерскому штабу сборной Боснии и Герцеговины. Письмо с требованием отказаться от проведения матча с Россией подписали в том числе обладатели "Золотого мяча" Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин, бывшие футболисты сборной СССР Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Олег Протасов.

— Мы были неприятно удивлены и очень расстроены известием о том, что после столь долго продолжающихся на Украине событий ваша команда согласилась 19 ноября сыграть со сборной России товарищеский матч. Считаем, что решение сборной Боснии и Герцеговины провести матч с Россией является досадной ошибкой. Ошибкой, которую можно исправить! — говорится в письме.

Но и это ещё далеко не всё. Украинская ассоциация футбола предпринимает титанические усилия для того, чтобы сборная России не была допущена к жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Торжественная церемония пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне.

— Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, чтобы предотвратить участие России в жеребьёвке отборочных матчей чемпионата Европы. Россия должна быть полностью изолирована на международной арене, в том числе и в футболе, — заявил глава УАФ Андрей Павелко.

Вовсе не исключено, что из-за гигантского давления Боснии и Герцеговине действительно придётся отказаться от поездки в Санкт-Петербург, а УЕФА не допустит Россию к жеребьёвке Евро-2024. Самое обидное, что противостоящие нашей стране силы вряд ли остановятся на достигнутом. Очень бы не хотелось, чтобы положение российских спортсменов, которых и так почти никуда не пускают, ещё больше ухудшилось.

Фото © Shutterstock Когда российских спортсменов допустят на международные соревнования под своим флагом? 0 Уже в этом году. В 2023 или 2024 году. Не ранее 2025 года. Никогда не допустят.

Авторы Роман Фейгин