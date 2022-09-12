В УЕФА заявили, что проведение матча России и Боснии не противоречит решению исполкома

Проведение товарищеского матча между футбольными сборными России и Боснии и Герцеговины не противоречит решению исполнительного комитета УЕФА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу европейской организации.

Матч запланирован на 19 ноября. Он должен состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. При этом член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.

"Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине данный товарищеский матч не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.