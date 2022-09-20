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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 07:19
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Семь человек погибли при обстреле ВСУ в ЛНР

Семь мирных жителей, включая годовалых близнецов, погибли при обстреле ВСУ Краснореченского

Семь человек, включая годовалых близнецов и шестилетнюю девочку, погибли в посёлке городского типа Краснореченский Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

"Вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооружёнными формированиями Украины посёлка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло семь мирных жителей, из которых трое детей (близнецы — девочка и мальчик 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения)", — сказано в сообщении.

Также известно, что в результате данного нападения было разрушено два жилых дома.

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Лайф также сообщал, что вчера украинская сторона вновь обстреляла Донецк. В результате прилётов на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города погибло 13 мирных жителей. Также ранее Вооружённые силы Украины уже обстреляли донецкую исправительную колонию. Кроме того, из-за удара ВСУ по Кировскому району города произошло возгорание в торговых рядах рынка "Сокол".

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ТАСС / Александр Река

Оксана Попова
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