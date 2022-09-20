Семь человек, включая годовалых близнецов и шестилетнюю девочку, погибли в посёлке городского типа Краснореченский Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

"Вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооружёнными формированиями Украины посёлка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло семь мирных жителей, из которых трое детей (близнецы — девочка и мальчик 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения)", — сказано в сообщении.