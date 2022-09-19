ВСУ снова обстреляли Донецк, в результате прилётов на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города погибло 13 мирных жителей. Предварительные данные озвучил мэр Алексей Кулемзин.

В результате обстрела ВСУ в Донецке погибли 13 человек, один из снарядов попал в магазин. Видео © "Mash на Донбассе"

"По предварительным данным, в результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется", — рассказал глава города.

По данным "Mash на Донбассе", один из снарядов попал в магазин "Джем". Рядом находится троллейбусная и автобусная остановка, где всегда много людей.