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19 сентября, 09:58

Николаев, Шулак и Семёнов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков третьей недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь петербургского СКА Дмитрий Николаев. На прошлой неделе он одержал четыре победы в четырёх матчах, отразив 94,23% бросков соперников.

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Лучшим защитником был назван Либор Шулак из владивостокского "Адмирала". На счету чешского спортсмена одна заброшенная шайба и две результативные передачи в двух встречах.

Среди нападающих лучшим признали представителя казанского "Ак Барса" Кирилла Семёнова. Россиянин набрал семь очков (три гола и четыре паса). Добавим, что лучшим новичком недели стал 21-летний форвард хабаровского "Амура" Ярослав Лихачёв.

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ХК СКА

Роман Фейгин

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