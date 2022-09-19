Николаев, Шулак и Семёнов признаны лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ объявила лучших игроков третьей недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь петербургского СКА Дмитрий Николаев. На прошлой неделе он одержал четыре победы в четырёх матчах, отразив 94,23% бросков соперников.
Лучшим защитником был назван Либор Шулак из владивостокского "Адмирала". На счету чешского спортсмена одна заброшенная шайба и две результативные передачи в двух встречах.
Среди нападающих лучшим признали представителя казанского "Ак Барса" Кирилла Семёнова. Россиянин набрал семь очков (три гола и четыре паса). Добавим, что лучшим новичком недели стал 21-летний форвард хабаровского "Амура" Ярослав Лихачёв.
ХК СКА