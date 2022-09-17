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17 сентября, 09:54

Пятое поражение в семи матчах: "Салават Юлаев" снова уступил "Адмиралу" в матче КХЛ

"Адмирал" нанёс "Салавату Юлаеву" второе поражение за три дня

Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ уступил владивостокскому "Адмиралу". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

На десятой минуте Николай Кулёмин вывел гостей вперёд. В начале второго периода Либор Шулак восстановил равенство на табло. Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал нападающий "Адмирала" Евгений Грачёв.

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Владивостокцы, одолевшие "Салават Юлаев" второй раз за три дня, набрали девять очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы, для которых поражение стало пятым в семи матчах на старте сезона, с шестью баллами занимают седьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" – "Салават Юлаев" — 2:1 (ОТ)

Шайбы: Кулёмин 10' (0:1), Шулак 23' (1:1), Грачёв 62' (2:1)

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ХК "Адмирал"

Роман Фейгин

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