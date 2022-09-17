Пятое поражение в семи матчах: "Салават Юлаев" снова уступил "Адмиралу" в матче КХЛ
"Адмирал" нанёс "Салавату Юлаеву" второе поражение за три дня
Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ уступил владивостокскому "Адмиралу". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
На десятой минуте Николай Кулёмин вывел гостей вперёд. В начале второго периода Либор Шулак восстановил равенство на табло. Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал нападающий "Адмирала" Евгений Грачёв.
Владивостокцы, одолевшие "Салават Юлаев" второй раз за три дня, набрали девять очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы, для которых поражение стало пятым в семи матчах на старте сезона, с шестью баллами занимают седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Адмирал" – "Салават Юлаев" — 2:1 (ОТ)
Шайбы: Кулёмин 10' (0:1), Шулак 23' (1:1), Грачёв 62' (2:1)
ХК "Адмирал"