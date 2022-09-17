"Металлург" второй раз за три дня победил "Амур" в КХЛ
Магнитогорский "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл хабаровский "Амур". Состоявшаяся на "Платинум-арене" встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Уральцы победили в Хабаровске второй раз за три дня. В их составе по шайбе забросили Илья Николаев, Илья Хохлов и Семён Кошелев. У дальневосточников отличились Кэмерон Ли и Игорь Руденков.
"Металлург" набрал десять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Магнитогорцы уступают только екатеринбургскому "Автомобилисту", у которого 11 баллов. "Амур" с шестью очками идёт на шестой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" – "Металлург" — 2:3
Шайбы: Николаев 8' (0:1), Хохлов 32' (0:2), Ли 36' (1:2), Кошелев 41' (1:3), Руденков 59' (2:3)
ХК "Амур"