"Авангард" проиграл шестой матч подряд на старте сезона КХЛ

Омский "Авангард" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл казахстанскому "Барысу". Состоявшаяся в Нур-Султане встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе "Барыса" дубль оформил американский нападающий Энтони Луис, по разу отличились казахстанский форвард Ансар Шайхмедденов, российский защитник Иван Мищенко и канадский игрок атаки Линден Вей. У гостей — голы в активе Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Владимира Брюквина.

Для "Авангарда" поражение стало шестым подряд на старте сезона. Ранее команда уступила подмосковному "Витязю" (2:3), минскому "Динамо" (3:6), петербургскому СКА (1:4), екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:4) и новосибирской "Сибири" (2:3 по буллитам).

"Барыс" набрал пять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Авангард" с одним баллом идёт на предпоследней, десятой, позиции.