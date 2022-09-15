"Авангард" проиграл шестой матч подряд на старте сезона КХЛ
Омский "Авангард" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл казахстанскому "Барысу". Состоявшаяся в Нур-Султане встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе "Барыса" дубль оформил американский нападающий Энтони Луис, по разу отличились казахстанский форвард Ансар Шайхмедденов, российский защитник Иван Мищенко и канадский игрок атаки Линден Вей. У гостей — голы в активе Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Владимира Брюквина.
Для "Авангарда" поражение стало шестым подряд на старте сезона. Ранее команда уступила подмосковному "Витязю" (2:3), минскому "Динамо" (3:6), петербургскому СКА (1:4), екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:4) и новосибирской "Сибири" (2:3 по буллитам).
"Барыс" набрал пять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Авангард" с одним баллом идёт на предпоследней, десятой, позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Барыс" – "Авангард" — 5:3
Шайбы: Шайхмедденов 18' (1:0), Луис 36' (2:0), Ткачёв 40' (2:1), Мищенко 44' (3:1), Вей 45' (4:1), Толчинский 46' (4:2), Брюквин 51' (4:3), Луис 59' (5:3)
ХК "Авангард"