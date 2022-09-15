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15 сентября, 13:00

Четвёртое поражение в шести матчах: "Салават Юлаев" проиграл "Адмиралу" в КХЛ

"Адмирал" забросил две безответные шайбы в матче КХЛ против "Салавата Юлаева"

Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ уступил владивостокскому "Адмиралу". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Обе шайбы были заброшены во втором периоде. По разу отличились Александр Горшков и Либор Шулак.

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"Адмирал" набрал семь очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Салават Юлаев", потерпевший четвёртое поражение в шести матчах на старте сезона, с пятью баллами занимает седьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" – "Салават Юлаев" — 2:0

Шайбы: Горшков 33' (1:0), Шулак 37' (2:0)

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ХК "Адмирал"

Роман Фейгин

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