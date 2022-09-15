Четвёртое поражение в шести матчах: "Салават Юлаев" проиграл "Адмиралу" в КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ уступил владивостокскому "Адмиралу". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Обе шайбы были заброшены во втором периоде. По разу отличились Александр Горшков и Либор Шулак.

"Адмирал" набрал семь очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Салават Юлаев", потерпевший четвёртое поражение в шести матчах на старте сезона, с пятью баллами занимает седьмое место.